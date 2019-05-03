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В США в женских соревнованиях победил мужчина

3 мая, 09:50

Участницы соревнований недовольны победой трансгендера


В мире спорта произошел переполох – в американских женских соревнованиях по тяжелой атлетике победил мужчина. Мэри Грегори – трансгендер, родилась мужчиной, но считает себя женщиной. Коллеги чемпионки возмущены и переживают, что этот случай может быть не единичным.

"Как трансгендерная женщина, я не знала, чего ожидать от этих соревнований, но все наблюдатели, судьи, персонал, директор – все меня поздравляли и относились ко мне как к женщине, спасибо!", – написала Мэри в своем Instagram.

INSTAGRAM (@75marylifts)

Но это сообщение засыпали злостными комментариями – недовольство победой трансгендера выразили даже олимпийские чемпионы. Возмущенным женщинам также досталось – их заподозрили в нетолерантности. Правда, пока скандал развился только в интернете.

Ранее мы писали о том, женская тюрьма Даунвью на юге Лондона планирует в ближайшее время открыть на своей территории отдельное пространство для заключенных-трансгендеров

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Тег США, победа, соревнования, трансгендер

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