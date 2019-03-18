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В США венесуэльская оппозиция получила доступ к зданию военного атташата страны

Вчера, 23:54

К главному зданию посольства Венесуэлы в Вашингтоне доступа у оппозиции по-прежнему нет

Фото: Pixabay
В США венесуэльская оппозиция получила доступ к зданию военного атташата страны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ac9/365/5c8ac93651402.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ac9/365/5c8ac93651402.jpg США К главному зданию посольства Венесуэлы в Вашингтоне доступа у оппозиции по-прежнему нет

Представители оппозиции Венесуэлы получили доступ к зданию военного атташата страны в Вашингтоне и еще двум зданиям диппредставительства страны в США.

"Это здание принадлежит республике, народу Венесуэлы, новому правительству Венесуэлы. Мы не арендуем его", — заявил временный поверенный в делах Венесуэлы в США Карлос Веккьо, назначенный лидером оппозиции Хуаном Гуайдо.

Он заметил, что контроль над атташатом оппозиция получила благодаря тому, что на ее сторону перешел военный атташе при посольстве страны в США полковник Хосе Луис Сильва.

Но к главному зданию посольства Венесуэлы в Вашингтоне доступа у оппозиции по-прежнему нет."Мы следуем всем административным и юридическим процедурам, мы продолжим предпринимать необходимые для этого шаги вместе с Госдепартаментом США и местными властями. Мы сообщим конкретную дату, когда мы получим контроль над главным зданием посольства в Вашингтоне", — добавил представитель оппозиции.

Церемонию, в ходе которой представители оппозиции подняли на здании атташата государственный флаг, пытались прервать активисты антивоенной организации Code Pink.

Заметим, что здание в вашингтонском районе Калорама-Хайтс, где ранее располагался военный атташат Венесуэлы, после отъезда из страны венесуэльских дипломатов было закрыто и пустовало, как и посольство в районе Джорджтаун. Государственный флаг с него был снят, а древко было оторвано. По утверждению Веккьо, это сделали венесуэльские дипломаты, когда покидали атташат. Он обвинил их в попытке уничтожить дипсобственность страны.

Напомним, что продолжительное отключение электроэнергии в Венесуэле привело к перебоям в системе водоснабжения ряда городов. Из-за нехватки питьевой воды многие жители страны вынуждены черпать загрязненную воду из рек и других водоемов. В некоторых местах питьевую воду можно купить лишь за доллары. 

В стране уже объявили чрезвычайное положение. Ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал всех венесуэльцев выходить на улицы в знак протеста против отключения электричества.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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Тег Венесуэла, США, Вашингтон, оппозиция

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Источник:

ТАСС

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