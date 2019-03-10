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За сутки жертвами блэкаута в Венесуэле стали около десяти человек

Сегодня, 02:26

Закрыты магазины, рестораны и даже станции метро

За сутки жертвами блэкаута в Венесуэле стали около десяти человек Другие страны Закрыты магазины, рестораны и даже станции метро

Около десяти человек умерли за сутки в результате масштабного отключения электроэнергии в Венесуэле. Во многих штатах страны со вчерашнего дня нет света.

Закрыты магазины, рестораны и даже станции метро. В столице Венесуэлы до сих пор не во всех кварталах восстановили электроснабжение после масштабного блэкаута.

Свидетели рассказывают – в городе начался хаос. Домой или на работу – не добраться. Наихудшая ситуация сложилась в медицинских учреждениях. В общем, с ноября по февраль, из-за отключения света в больницах умерло 79 человек. Из них – полтора десятка детей.

Блэкаут нанес ущерб и оборонной отрасли. Стратегически важные объекты, как аэропорт, также были парализованы.

Признанный Западом Хуан Гуайдо считает, что авария – одно из последствий правления Николас Мадуро, который не хочет добровольно уходить с поста президента. Мадуро же – называет блэкаут диверсией со стороны США. Мол, американцы устроили электрическую войну, чтобы быстрее сменить власть в стране.

в Венесуэле третий день продолжается масштабное отключение электричества. При этом власти страны 8 марта сумели восстановить энергоснабжение в столице государства, Каракасе, лишь на короткое время.

Напомним, в четверг, 7 марта, Каракас и 20 штатов Венесуэлы из 23 остались без энергоснабжения. По данным Национальной электрической компании, причиной случившегося стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм". Госдеп США отверг эти обвинения.

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Тег видео, Венесуэла, электроэнергия, отключение, блэкаут

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