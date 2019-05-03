В США ветер поднял и унес батут с детьми: есть пострадавшие

В результате жуткого инцидента в штате Вашингтон травмировались пятеро школьников

Фото: Pixabay

Вскоре после того, как в американском штате Оклахома в ходе погони за преступником были ранены три ребенка, дети вновь пострадали в другом штате.

Так, пятеро школьников травмировались во время школьного мероприятия в США, когда сильным порывом ветра надувной батут, на котором они играли, подняло в воздух и унесло.

Жуткий инцидент произошел на футбольном поле американского города Цилла, штата Вашингтон. Батут с детьми оторвался от земли на высоту в 3-6 метров и перелетел на расстояние около 73 метров от стадиона.

В результате четверо детей получили незначительные травмы колен, лодыжек, ребер и сотрясение мозга, но один ребенок было тяжело ранен – его в критическом состоянии доставили на вертолете в региональную больницу округа Якима.

Напомним, что аналогичный случай произошел недавно на другом конце света – в Китае, где внезапный порыв ветра перевернул батут в виде надувного замка высотой в два этажа жилого дома. Правда, его последствия оказались значительно трагичнее - по меньшей мере двое детей погибли и еще семь получили ранения.

Кроме того, другая трагедия произошла в прошлом году в Великобритании, где четырехлетняя девочка погибла после взрыва надувного батута – от взрыва ее подбросило в воздух на высоту 7 метров, после чего она рухнула за землю.

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