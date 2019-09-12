В США власти хотят ограничить продажу вейпов

Ведется работа над документом, согласно которому из магазинов должны будут быть изъяты курительные смеси

/ Фото: Pixabay

Власти Соединенных Штатов хотят в значительной степени ограничить в стране продажу электронных сигарет с ароматическими добавками — вейпов. Об этом в среду сообщил журналистам американский министр здравоохранения и социальных служб Алекс Азар.

По его словам, ведется работа над документом, согласно которому из магазинов должны будут быть изъяты курительные смеси "с мятными и ментоловыми ароматами, а также с ароматом конфет, жвачки, фруктов и алкоголя". "Когда управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) завершит разработку документа, мы начнем принимать меры принудительного характера по удалению такой продукции с рынка", — отметил Азар. Запрет не затронет только электронные сигареты со вкусом обычного табака.

После этого, по словам Азара, производители ароматизированных смесей должны будут обращаться в FDA, которая после проведения проверки сможет одобрить возвращение того или иного продукта на рынок при условии, что он соответствует всем стандартам, установленным законодательством.

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Как отметил министр, на разработку документа у FDA уйдет еще несколько недель, через месяц после этого он вступит в силу.

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В последние месяцы в США обострилась дискуссия, влияют ли вейпы негативно на здоровье. В августе департамент общественного здравоохранения штата Иллинойс зарегистрировал, предположительно, первую в стране смерть в результате курения электронных сигарет, приведшего к тяжелому респираторному заболеванию. Сейчас эксперты говорят уже о нескольких умерших по тем же причинам. Всего же властями страны было выявлено порядка 450 случаев подобных заболеваний в 33 штатах, а также на Американских Виргинских островах.

Ранее в Павлограде Днепропетровской области в руках у 20-летнего парня взорвалась электронная сигарета.

Ранее ученые открыли главную опасность вейпинга. Пар электронных сигарет содержит в себе большие количества ионов свинца и других тяжелых металлов, "сбегающих" из спирали накаливания их испарителя.

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