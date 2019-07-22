В США восемь человек пострадало от удара молнии на пляже

Один из пострадавших был доставлен в больницу с остановкой сердца

Фото: pexels.com

Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже в американском штате Флорида. Об этом информировал телеканал Cable News Network.

Один из пострадавших был доставлен в больницу с остановкой сердца, его состояние оценивается как критическое. Еще семь человек получили легкие ранения, угрозы их жизням нет. Трое из них отказались от госпитализации.

Ранения получили двое иностранных туристов, национальность которых не сообщается, а также трое сотрудников фирмы по прокату водных мотоциклов.

Напомним, недавно в городе Сокаль Львовской области молния поразила супружескую пару. В результате удара мужчина скончался, а его 70-летнюю супругу госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.

Отметим, только в Украине и только за год фиксируется порядка 20 смертей от удара молнией. В мире, по данным ВОЗ, число поражений молнией (не всегда летальных) достигает 25 тысяч в год. Журналисты "Сегодня" разобрались, как не стать жертвой грозы.

Также мы писали, что в московском аэропорту "Шереметьево" произошло ЧП с трансатлантическим лайнером, поставившее под угрозу жизни всех находившихся на борту. Как сообщили в органах управления воздушным движением российской столицы, заходя на посадку в воздушной гавани в летевший из Нью-Йорка Airbus A330 попала молния.

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