В США возросло число жертв крушения бомбардировщика времен Второй мировой войны

Семь человек погибли после того, как бомбардировщик B-17 времен Второй мировой войны упал в международном аэропорту в Коннектикуте.
Об этом сообщают местные СМИ.
По данным властей, на борту находилось 13 человек: 10 пассажиров и три члена экипажа.
По меньшей мере, шесть человек были доставлены в больницу, трое из них получили тяжелые ранения, сообщили власти.
Один человек на земле также пострадал.
Самолет несколько минут находился в полете, когда пилоты сообщили о неисправности и запросили разрешение вернуться на землю. При приземлении он потерял управление и столкнулся с ангаром.
Бомбардировщик B-17 времен Второй мировой войны совершал короткие полеты для любителей истории и авиации.
Национальный совет по безопасности на транспорте направил группу для расследования причин авиакатастрофы.
Напомним, в прошлом году на юге американского штата Калифорния посреди бела дня прямо на оживленную автомобильную трассу упал самолет 30-х годов прошлого века.
Также "Сегодня" сообщали об аварийной посадке в США самолета Boeing 777 китайской авиакомпании Air China, которую лайнер совершил в окрестностях Вашингтона сразу после вылета.
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