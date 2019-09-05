В США впервые запретили электронные сигареты

Запрет касается вейп-продуктов, в которых используются сладкие и фруктовые ароматы, а также мята и ментол

/ Фото: Pixabay

Мичиган стал первым американским штатом, который запретил использование ароматизированных электронных сигарет, сообщает The Washington Post.

По словам губернатора Мичигана Гретхен Уитмер, эта мера необходима, чтобы огородить молодое поколение от вредного воздействия вейпов.

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Запрет касается вейп-продуктов, в которых используются сладкие и фруктовые ароматы, а также мята и ментол. Он не распространяется на электронные сигареты со вкусом табака. Также запрещено использование таких слов как "чистый", "безопасный" и "здоровый" в описании парообразных продуктов, так как они могут ввести в заблуждение.

Запрет распространяется как на розничные, так и на онлайн-продажи, будет действовать в течение шести месяцев и может быть продлен еще на шесть месяцев.

Ранее в Павлограде Днепропетровской области в руках у 20-летнего парня взорвалась электронная сигарета.

Напомним, в американском штате Флорида произошла первая смерть от электронной сигареты. Погиб бывший телепродюсер Талмедж Д'Элиа. Он курил дома в постели и когда затянулся – вейп взорвался. Обломки устройства пробили мужчине череп и засели в мозгу. Как впоследствии оказалось, сигарету изготовила на Филиппинах компания Smok-E Mountain. Ее представители заявили: вероятно, в устройстве была неисправна батарея.

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