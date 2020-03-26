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В США выделили для помощи экономике два трлн долларов

26 марта, 03:44

Елена Кузьмич

Президент США призвал Конгресс принять законопроект

Законопроект об экстренной помощи американской экономике общим объемом 2 трлн долларов сохранит ее на плаву в течение трех месяцев.

Об этом заявил министр финансов Стивен Мнучин.

"Мы оцениваем это на три месяца. Надеюсь, нам это не понадобится в течение трех месяцев. Мы ожидаем, что это будет значительная сумма денег, которая, если это необходимо, покроет потребности экономики", – сказал Мнучин.

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Он выразил благодарность лидеру сенатского большинства Митчу Макконнеллу и лидеру сенатского меньшинства Чаку Шумеру за их работу.

В свою очередь, президент США призвал Конгресс принять законопроект.

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Администрация президента США Дональда Трампа и сенаторы-демократы достигли соглашения по законопроекту об экстренной помощи американской экономике и гражданам объемом порядка 2 трлн доллав.

Законопроект предусматривает денежные выплаты в размере 1200 долларов множеству американцев, создание программы поддержки малого бизнеса объемом 367 млрд долларов, а также выделение 500 млрд долларов для финансирования различных отраслей экономики, поддержки городов и штатов.

Голосование в Сенате по согласованному законопроекту пройдет позднее.

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси ранее заявила, что надеется на быстрое одобрение нижней палатой законопроекта, который согласуют Белый дом и Сенат.

Мобильные центры тестирования. Источник: CCTV Plus News, Reuters Marketplace – CCTV Plus News

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экономика США коронавирус

Источник: Интерфакс-Украина

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