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В США вынесли приговор хакеру из России

22 ноября, 14:02

Станислав Лисов может выйти на свободу весной 2020 года

/ Фото: Pixabay

Экстрадированного в прошлом году из Испании в США российского хакера Станислава Лисова приговорили к четырем годам лишения свободы.

Соответствующее решение 21 ноября принял федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк.

В постановлении судья Валери Капрони говорится, что россиянина приговаривают к 48 месяцам тюремного заключения. При этом она на 15% сократила его наказание "за хорошее поведение".

С учетом этого и трехлетнего заключения, которое Лисов отбыл в Испании и США в ожидании приговора, он выйдет на свободу через несколько месяцев. После этого его депортируют в РФ.

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Хакер также должен будет выплатить 50 тыс. долларов штрафа и 480 тыс. в качестве компенсации ущерба лицам, пострадавшим от его действий.

По словам адвоката россиянина Аркадия Буха, скорее всего, его подзащитный будет депортирован в Россию "весной 2020 года". Но он также допускает, что процесс депортации может затянуться.

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Напомним, в январе 2017 года Станислав Лисов был арестован в Испании по запросу США – его обвинили в создании вредоносной программы NeverQuest для кражи банковских данных и личной информации.

В феврале текущего года россиянин признал свою вину по одному из двух пунктов обвинения – заговоре с целью кибератак.

Напомним, в этом году компания Microsoft выявила связанную с российским правительством кибероперацию, направленную против влиятельных аналитических центров, которые занимают критическую позицию в отношении России.

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