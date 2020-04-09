В США за Байдена готовы проголосовать больше избирателей, чем за Трампа – опрос

Бывший вице-президент США Джо Байден мог бы опередить нынешнего президента США Дональда Трампа по популярности, если бы выборы проводились в апреле 2020.

Об этом сообщают данные опроса телекомпании CNN.

Если бы выборы состоялись сейчас и можно было бы проголосовать за Байдена или Трампа, 53% американцев, зарегистрировавшихся для голосования, поддержали бы Байдена.

За Трампа свои голоса готовы отдать 42% опрошенных. Еще 2% заявили, что не проголосовали бы ни за кого из них. Еще 3% воздержались от ответа.

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Этот опрос показывает то, какой реальной поддержкой пользуются Байден и Трамп. Но в США президента избирают в результате непрямых выборов, победитель определяется на голосовании коллегии выборщиков. При такой системе победа на выборах возможна даже если получить меньше голосов избирателей, нежели соперник. Именно это произошло в 2016 году: Трамп одержал очень уверенную победу, несмотря на то что за него де-факто проголосовало меньше американцев, чем за кандидата от демократов Хиллари Клинтон.

Согласно результатам опроса, американские избиратели уверены, что Байден лучше Трампа справится с такими вопросами, как здравоохранение и помощь среднему классу.

Исследование проводилось 3-6 апреля. В нем приняли участие более 1 тыс. граждан США, зарегистрировавшихся как избиратели.

Накануне сенатор Берни Сандерс объявил о выходе из борьбы за президентское кресло. В результате кандидатом от демократов теперь, вероятно, станет Джо Байден.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Добавим, что из-за коронавируса Трамп и Байден вынуждены менять избирательные кампании в США.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор со своим политическим оппонентом — бывшим вице-президентом Джозефом Байденом — и обсудил с ним ситуацию с коронавирусом.

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