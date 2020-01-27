В США зафиксировали пять случаев заболевание смертельным коронавирусом

Фото: REUTERS/Carlos Osorio

В США зафиксировали 5 случаев заболевания смертельным коронавирусом. Сразу в нескольких штатах проводится скрининг пациентов, у которых есть подозрительные симптомы, сообщает USA Today.

Зараженния болезнью подтвердили в штате Вашингтон и Аризоне, в Чикаго, а также в Лос-Анджелесе и Калифорнийском округе Ориндж.

Специалисты в сфере здравоохранения призывают американцев продолжать заниматься своей обычной деятельностью и соблюдать правила гигиены.

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Ранее новости "Сегодня" рассказывали, что в Поднебесной появился вирус пневмонии нового типа – коронавирус nCoV , который активно мутирует, заражая все новых людей и приводя к росту количества жертв. Он выплеснулся за пределы Китая – уже отмечены первые случаи заражения за океаном и в соседних странах.

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По состоянию на 26 января вирусом заражены уже 2027 человек, а количество погибших выросло до 57.

В сети появилось видео абсолютно безлюдного китайского города: все в большем количестве населенных пунктов китайские власти объявляют карантин.

А украинец, живущий в Китае, поделился подробностями ситуации в городе Ухань: по его словам, на улице могут оштрафовать за появление без медицинской маски.

Все подробности в спецтеме Коронавирус из Китая

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