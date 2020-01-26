Коронавирус в Китае убил еще больше людей: видео опустошенного города

REUTERS/Aly Song

Пока в Китае фиксируют все больше жертв смертельного коронавируса, в сети появилось видео абсолютно "вымершего" города – на улицах совсем нет людей. Соответствующее видео опубликовано в группе "ДТП Украины" в Facebook.

Китайские власти ввели карантин в ряде населенных пунктов и, судя по всему, отсутствие людей на улицах связано именно с этим. Да и банально в целях безопасности – чтобы не подхватить вирус. Камера запечатлела абсолютно пустые улицы. Данная картина больше напоминает постапокалиптический фильм.

Видео: Facebook

А тем временем информационный портал "Ванъи", ведущий круглосуточный мониторинг ситуации с распространением вируса, сообщает, что по состоянию на сегодняшний день вирусом заражены уже 2027 человек, а количество погибших выросло до 57 (накануне сообщалось о 42).

Отмечается, что большинство случаев заражений (1058) и смертей (52) от коронавируса приходится на провинцию Хубэй. В китайской столице 54 зараженных.

Реклама

Читайте также: Коронавирус распространяется: в Канаде зафиксировали первый случай болезни

В свою очередь замглавы Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ли Бинь заявил, что китайские эпидемиологи и вирусологи пока не смогли установить источник происхождения коронавируса нового типа 2019-nCoV и его способности к мутации.

"Насколько нам известно на данный момент, это совершенно новая болезнь, знания человечества о ней еще ограничены, возможность этого заболевания мутировать еще не ясна. Мы еще не располагаем полными данными о развитии эпидемиологической ситуации. Мы можем на основе развития эпидемии непрерывно корректировать нашу политику, совершенствовать принимаемые меры и вводить различного рода меры профилактики и контроля", – подчеркнул замглавы ведомства.

Как сообщали новости "Сегодня", власти Китая 31 декабря 2019 года уведомили Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии неизвестного типа в городе Ухань – крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни – коронавирус 2019-nCoV – был установлен 7 января. Он также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Канаде и Японии. ВОЗ признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации. Читайте подробней, как опасный коронавирус из Китая распространяется по миру.

Отметим, что в нашей стране пока не зафиксирован ни один случай вспышки этой болезни, однако в Украине уже создали оперативный штаб для контроля ситуации. Кроме того, в "Борисполе" пассажирам из Китая будут мерить температуру.

Симптомы данного коронавируса схожи с симптомами гриппа: высокая температура, озноб, тахикардия, затрудненность дыхания. Прогрессирующая одышка – один из главных симптомов вирусной пневмонии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус из Китая

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама