В США защитники экс-помощника Трампа Флинна снова просят перенести вынесение ему приговора

Защита запрашивает отсрочку вынесения приговора по крайней мере на 90 дней

Фото: Pixabay

В США защитники экс-помощника Трампа Флинна снова просят перенести вынесение ему приговора //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/86c/f03/5c886cf03ebe4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/86c/f03/5c886cf03ebe4.jpg 2019-03-13T04:48:52+02:00 США Защита запрашивает отсрочку вынесения приговора по крайней мере на 90 дней

Адвокаты экс-помощника президента США Дональда Трампа Майкла Флинна обратились в суд в Вашингтоне с просьбой вновь отложить вынесение приговора, – минимум на три месяца.

"Начало судебного процесса в Восточном округе Вирджинии запланировано на 16 июля 2019 года", — говорится в документах суда округа Колумбия. Защита запрашивает отсрочку вынесения приговора по крайней мере на 90 дней.

В документе, который был подан адвокатами совместно с офисом спецпрокурора США Роберта Мюллера, указывается, что сторона обвинения не имеет позиции по этому вопросу, однако считает, что Флинн дал все интересовавшие следствие показания.

В декабре суд округа Колумбия уже переносил вынесение приговора по делу Флинна. Изначально оно было запланировано на 18 декабря 2018 года, но по просьбе защиты следующие слушания были назначены на 13 марта.

Дело рассматривается в рамках расследования приписываемого РФ вмешательства в выборы президента США в 2016 году. В феврале прошлого года Флинн был вынужден уйти в отставку из-за того, что не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который в то время был послом РФ в США.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

Майкл Флинн, пробыв на посту советника президента около трех месяцев, был вынужден уйти в отставку на фоне развернутой против него кампании обвинений.

Напомним, бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн признал в суде свою вину в даче ложных показаний во время его выступлений на слушаниях в комитетах Конгресса, посвященных расследованию имевшего место сговора между представителями России и окружением Трампа.

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