В США завершают проверку обстоятельств начала расследования Мюллера

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Генеральный инспектор Министерства юстиции США Майкл Хоровиц завершает проверку обстоятельств, которые стали отправной точкой для расследования спецпрокурором Робертом Мюллером данных о вмешательстве извне в выборы 2016 года. Об этом сообщила телекомпания ABC.

Она изложила письмо, которое Хоровиц направил руководству нескольких комитетов обеих палат Конгресса США. По словам генинспектора Минюста, его подчиненные "изучили более одного миллиона записей и провели свыше ста бесед" с различными свидетелями.

"Мы сейчас приступаем к завершению нашего доклада и направляем проект того, что нам удалось установить, в распоряжение министерства и ФБР. Им предстоит решить, какую часть доклада счесть секретной и снабдить особыми пометками", — написал генинспектор. "Как только мы получим от министерства и ФБР назад документ с пометками, мы начнем подготовку окончательной версии доклада как для широкой общественности, так и засекреченной", — информировал Хоровиц.

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Как сообщало в мае агентство Reuters, министр юстиции Уильям Барр поручил выяснить, совершили ли ошибку сотрудники ФБР, которые во время предвыборной гонки 2016 года обратились в суд за специальным ордером, дающим право осуществлять наблюдение за Картером Пейджем, который в то время являлся советником предвыборного штаба республиканца Дональда Трампа. Генинспектор Хоровиц проверял законность выдачи этого ордера, а также то, как ФБР устанавливало достоверность так называемого досье на Трампа, подготовленного бывшим агентом британских спецслужб Кристофером Стилом.

Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер почти два года вел расследование обстоятельств приписываемого России вмешательства в ход президентских выборов в США в 2016 году.

Напомним, что спецслужбы США инкриминируют вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году России. Расследованием этих имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор Роберт Мюллер.

Ранее Министерство юстиции США опубликовало сокращенную, не содержащую конфиденциальной информации версию доклада Мюллера по расследованию вмешательства РФ в американские выборы 2016 года. Мюллер с мая 2017 года занимался расследованием якобы имевших место попыток России повлиять на предвыборный процесс в США в 2016 году.

Перед публикацией доклада в Вашингтоне выступил генеральный прокурор и по совместительству министр юстиции США Уильям Барр, который заявил, что Россия действительно совершала вмешательство в американский избирательный процесс, но без участия американцев и Трампа в том числе.

Мы также писали и о реакции самого президента, который назвал это заключение окончательным поражением всех его политических оппонентов.

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