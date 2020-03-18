В США заявили, что Россия виновна в убийстве десятков турецких военных

Россия виновна в убийстве десятков турецких военных, которые обеспечивали порядок в северо-западном регионе Сирии. Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео, передает Укринформ.

"Мы считаем, что Россия убила десятки турецких военных во время своих боевых операций, и мы стоим вместе с нашим союзником по НАТО Турцией, и продолжим рассматривать дополнительные возможности для поддержки Турции, а также прекращения насилия в Идлибе и в целом в Сирии", – заявил государственный секретарь США.

Он подчеркнул, что общая ответственность за продолжающиеся обстрелы, убийства мирных жителей и уничтожения школ и больниц в Сирии лежит на режиме Башара Асада, которого поддерживают Россия и Иран.

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"Мы продолжаем призывать к немедленному прекращению убийств и политического решения конфликта в Сирии", – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

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Напомним, режим прекращения огня в Идлибе был введен в ночь с 5 на 6 марта по результатам переговоров президентов Турции и РФ, которые состоялись в Москве. Стороны подписали дополнительный протокол относительно установления перемирия в этом регионе Сирии. Позже были зафиксированы незначительные нарушения мирного соглашения.

Как известно, ситуация в Сирии обострилась после того, как авиация сирийского диктатора Башара Асада нанесла авиаудар по провинции Идлиб, где находятся формирования оппозиции и турецкие войска, в результате погибли 36 турецких военных. В ответ Турция начала военную операцию "Весенний щит", направленную против армии Асада.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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