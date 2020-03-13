Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,86
29,05

Перемирие в Сирии: до чего договорились Россия и Турция

13 марта, 16:32

Станислав Кожемякин

Анкара и Москва подписали договоренность о деэскалации в сирийском Идлибе

Турция и Россия, которые ранее договорились о режиме прекращения огня в сирийской провинции Идлиб, достигли нового соглашения, касательно деэскалации в этой стране.

Как сообщает Anadolu, 13 марта военные делегации двух стран подписали текст договоренности. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар назвал первым шагом на пути реализации сделки совместное патрулирование российскими и турецкими трассы М4 Латакия-Алеппо.

"Благодаря турецко-российскому патрулированию трассы М4 мы сделаем значительный вклад в обеспечение устойчивого перемирия в Сирии", – сказал министр.

Реклама

Свои действия в Сирии, где с 6 марта действует режим прекращения огня, Анкара и Москва будут координировать через координационные центры.

В тренде
Еще 16 лет на Кремлевском троне: что нужно знать про "обнуление" Путина

Кроме того, по словам Акара, с северо-запада Сирии поступают позитивные сообщения о прекращении потока беженцев и даже об их возвращении на родину.

Министр заверил, что его страна выступает за обеспечение долгосрочного перемирия в Идлибе и сделала все необходимое в этом направлении. Хулуси Акар также считает, что РФ придерживается "конструктивной позиции по этому вопросу".

Напомним, что в ответ на авиаудар по позициям турецких войск в Идлибе и гибель 36 военнослужащих Турция начала военную операцию "Весенний щит" против режима сирийского диктатора Башара Асада.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Россия Сирия Турция война в Сирии деэскалация Владимир Путин Реджеп Эрдоган

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Турция уничтожила в Сирии 8 российских
Турция уничтожила в Сирии 8 российских "Панцирей"Другие страны
В ВОЗ рассказали, сколько длится выздоровление от коронавирусной инфекции
В ВОЗ рассказали, сколько длится выздоровление от коронавирусной инфекцииДругие страны
Китаец ловит рыбу зонтиком (видео)
Китаец ловит рыбу зонтиком (видео)Другие страны
Шимпанзе поцеловал женщину в губы на глазах у ее мужа: забавное видео
Шимпанзе поцеловал женщину в губы на глазах у ее мужа: забавное видеоFun
В Сирии начался режим прекращения огня
В Сирии начался режим прекращения огняДругие страны
Падение цен на нефть и мировой кризис: как они связаны и что принесут Украине
Падение цен на нефть и мировой кризис: как они связаны и что принесут УкраинеЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...