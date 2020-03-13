Перемирие в Сирии: до чего договорились Россия и Турция

Анкара и Москва подписали договоренность о деэскалации в сирийском Идлибе

Турция и Россия, которые ранее договорились о режиме прекращения огня в сирийской провинции Идлиб, достигли нового соглашения, касательно деэскалации в этой стране.

Как сообщает Anadolu, 13 марта военные делегации двух стран подписали текст договоренности. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар назвал первым шагом на пути реализации сделки совместное патрулирование российскими и турецкими трассы М4 Латакия-Алеппо.

"Благодаря турецко-российскому патрулированию трассы М4 мы сделаем значительный вклад в обеспечение устойчивого перемирия в Сирии", – сказал министр.

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Свои действия в Сирии, где с 6 марта действует режим прекращения огня, Анкара и Москва будут координировать через координационные центры.

Кроме того, по словам Акара, с северо-запада Сирии поступают позитивные сообщения о прекращении потока беженцев и даже об их возвращении на родину.

Министр заверил, что его страна выступает за обеспечение долгосрочного перемирия в Идлибе и сделала все необходимое в этом направлении. Хулуси Акар также считает, что РФ придерживается "конструктивной позиции по этому вопросу".

Напомним, что в ответ на авиаудар по позициям турецких войск в Идлибе и гибель 36 военнослужащих Турция начала военную операцию "Весенний щит" против режима сирийского диктатора Башара Асада.

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