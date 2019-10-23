В США женщина ворвалась в чужой дом, чтобы выкупать чужого ребенка

Взломщице предстоит отвечать в суде за проникновение со взломом

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В американском городе Колумбус произошла удивительная история – мать двухлетнего мальчика, проснувшись от собачьего лая, увидела поразительную картину – незнакомка набирала ванную для ее сына.

"Мне показалось, что это ночной кошмар. Я начала расспрашивать ее, что она тут делает? Как попала сюда?" – призналась хозяйка жилища.

В итоге, незваную гостью арестовала полиция и обвинила ее в ограблении со взломом.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что бывший президент Соединенных Штатов Джимми Картер, который в последние годы неоднократно попадал в больницу, вновь госпитализирован с переломом ноги. 39-й хозяин Белого дома получил травму в результате падения в собственном доме в городе Плейнс, штат Джорджия.

Как мы уже сообщали, в этом году, когда Картеру исполнилось 95 лет, он побил рекорд долгожительства среди американских лидеров.

Также пару лет назад сообщалось о госпитализации Джимми Картера в Канаде. Тогда экс-президенту понадобилась помощь медиков из-за обезвоживания, которое он получил, работая над строительным проектом "Место обитания для человечества".

В прошлом месяце во Франции скончался бывший глава государства Жак Ширак. Он ушел из жизни на 87-м году жизни.

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