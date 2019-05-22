В Турции есть две недели на то, чтобы отказаться от покупки С-400 – США
Вашингтон требует от Анкары к концу первой недели июня аннулировать закупку С-400
Турции надлежит в срок чуть более двух недель окончательно определиться с вопросом закупок американских истребителей — бомбардировщиков F-35 вместо российских зенитных ракетных систем С-400. В обратном случае США грозят Анкаре самыми негативными последствиями, сообщил во вторник американский телеканал CNBCсо ссылкой на источники в Госдепартаменте.
По их данным, Вашингтон требует от Анкары к концу первой недели июня аннулировать закупку С-400. Данное предложение США является окончательным, иных отсрочек не будет, подчеркнули источники телек анала.
"Странам НАТО необходимо поставлять военную технику, которая сочетается с системами НАТО. Российские системы не отвечают этим стандартам", — приводит телеканал слова одного источника из Госдепартамента. "Мы подчеркиваем то, что Турция столкнется с реальными и негативными последствиями, если завершит процедуру получения С-400", — добавил источник. В качестве таких последствий для Турции называются исключение из программы F-35, возмещение стоимости 100 заказанных, но не поставленных истребителей, введение американских санкций и наказание по линии НАТО.
В начале мая немецкое издание Bild со ссылкой на турецкие дипломатические круги уже распространяло сообщение о том, что власти Турции намерены пересмотреть решение о приобретении у России С-400 из-за резкого ухудшения экономической ситуации в республике и снижения курса лиры. Однако в минувшую пятницу это сообщение опроверг руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
Напомним, 1 апреля телеканал CNN со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства сообщил, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с F-35, и потребовали от этой страны отказаться от получения российских зенитных ракетных систем С-400.
Кроме того, США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.
Резолюции Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Так законодатели выражают свою позицию по тому или иному вопросу, а исполнительная ветвь власти вправе игнорировать такого рода документы.
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