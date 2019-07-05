В Вашингтоне задержали трех человек за сожжение флага США у Белого дома

Акция привела к столкновениям с представителями правых групп

Фото: AFP

Три человека задержаны в США за сожжение американского флага недалеко от Белого дома во время празднования Дня независимости 4 июля. Об этом сообщила Washington Examiner

Инцидент произошел менее чем за час до того, как президент США Дональд Трамп отправился из Белого дома к Мемориалу Авраама Линкольна для произнесения праздничной речи. При сожжении флага левые активисты выкрикивали антиправительственные лозунги, пишет газета.

Публичная акция привела к столкновениям с представителями правых групп. По информации издания, полиция была вынуждена перекрыть часть территории вокруг Белого дома для прекращения беспорядков.

Ранее на День независимости Трамп пообещал самый большой салют.

Оппоненты президента из Демократической партии сетовали: Трамп хочет превратить праздник в саморекламу и увеличить свои шансы на переизбрание, ведь следующие президентские выборы в Соединенных Штатах состоятся уже в 2020 году.

Антивоенные активисты тем временем собирались запустить надувную фигуру Трампа в небо в знак протеста.

4 июля жители США в 243-й раз отметят главный национальный праздник — День независимости, приуроченный к принятию в 1776 году декларации, провозгласившей свободу страны от британского владычества.

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