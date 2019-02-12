В ВМС США видят в России угрозу своим интересам в Латинской Америке
На протяжении долгого времени Вашингтон жаловался на растущую активность стран в регионе американского влияния
Последние события кризиса в Венесуэле демонстрируют стремление США противостоять России и Китаю в Латинской Америке, пишет ABC. На протяжении долгого времени Вашингтон жаловался на растущую активность стран в регионе американского влияния, и вот сейчас сделал первый шаг, отмечает испанское издание.
И если в стратегии национальной безопасности 2017 года Москва и Пекин были названы соперниками Вашингтона на глобальном уровне, то сейчас США начинают основывать ее на опасениях относительно российской деятельности рядом с американскими территориями. И действия, принимаемые президентом США Дональдом Трампом в отношении Венесуэлы, вписываются в данную стратегию.
О росте обеспокоенности российской активностью в Латинской Америке в США заговорили совсем недавно, когда глава Южного командования Вооруженных сил США адмирал Крэйг Фоллер выступил перед сенатом страны, объявив, что речь идет о "межрегиональных и глобальных угрозах", призвав Вашингтон вновь обратить внимание на соседние страны.
"Россия и Китай распространяют свое влияние в Западном полушарии, часто за счет американских интересов", — приводит ABC слова Фоллера.
Издание отмечает, что прежний руководитель командования Курт Тидд также поднимал этот вопрос в феврале прошлого года, однако тогда он уделил ему едва ли две страницы печатного текста. И именно Фоллер сделал деятельность России в Латинской Америке основной темой выступления.
Позже Фоллер заявил, что считает, что Россия, и отчасти Китай, используют этот регион для ведения своей геополитической игры.
"Мы должны быть там, чтобы играть в эту игру и противостоять влиянию обеих стран", — добавил адмирал.
И хотя он не давал понять, что Пентагон готов к отправке войск для урегулирования венесуэльского кризиса, он отметил, что "с Россией возможно все: мы видели, что они сделали в других регионах, и я думаю, что мы должны быть готовы к тому, что может произойти в будущем".
Кроме того, он предположил, что "вызывающая вопросы" российская инициатива по созданию в Никарагуа центра по борьбе с преступностью и терроризмом позволяет России ближе подобраться к американским территориям, пишет ABC.
Напомним, 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. При этом по всей стране начались демонстрации и стычки митингующих с силовиками. Погибли десятки людей. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы, за исключением Мексики, Организация американских государств, ряд других государств.
Европейские страны, в числе которых Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды и Франция, 26 января предупредили, что признают Гуайдо временным президентом, если Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней. При этом действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы.
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