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В ВМС США видят в России угрозу своим интересам в Латинской Америке

Вчера, 20:46

На протяжении долгого времени Вашингтон жаловался на растущую активность стран в регионе американского влияния

Фото: скриншот видео "Голос Америки"
Фото: скриншот видео "Голос Америки".
В ВМС США видят в России угрозу своим интересам в Латинской Америке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/315/539/5c63155397c8a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/315/539/5c63155397c8a.jpg США На протяжении долгого времени Вашингтон жаловался на растущую активность стран в регионе американского влияния

Последние события кризиса в Венесуэле демонстрируют стремление США противостоять России и Китаю в Латинской Америке, пишет ABC. На протяжении долгого времени Вашингтон жаловался на растущую активность стран в регионе американского влияния, и вот сейчас сделал первый шаг, отмечает испанское издание.

И если в стратегии национальной безопасности 2017 года Москва и Пекин были названы соперниками Вашингтона на глобальном уровне, то сейчас США начинают основывать ее на опасениях относительно российской деятельности рядом с американскими территориями. И действия, принимаемые президентом США Дональдом Трампом в отношении Венесуэлы, вписываются в данную стратегию.

О росте обеспокоенности российской активностью в Латинской Америке в США заговорили совсем недавно, когда глава Южного командования Вооруженных сил США адмирал Крэйг Фоллер выступил перед сенатом страны, объявив, что речь идет о "межрегиональных и глобальных угрозах", призвав Вашингтон вновь обратить внимание на соседние страны.

"Россия и Китай распространяют свое влияние в Западном полушарии, часто за счет американских интересов", — приводит ABC слова Фоллера.

Издание отмечает, что прежний руководитель командования Курт Тидд также поднимал этот вопрос в феврале прошлого года, однако тогда он уделил ему едва ли две страницы печатного текста. И именно Фоллер сделал деятельность России в Латинской Америке основной темой выступления.

Позже Фоллер заявил, что считает, что Россия, и отчасти Китай, используют этот регион для ведения своей геополитической игры.

"Мы должны быть там, чтобы играть в эту игру и противостоять влиянию обеих стран", — добавил адмирал.

И хотя он не давал понять, что Пентагон готов к отправке войск для урегулирования венесуэльского кризиса, он отметил, что "с Россией возможно все: мы видели, что они сделали в других регионах, и я думаю, что мы должны быть готовы к тому, что может произойти в будущем".

Кроме того, он предположил, что "вызывающая вопросы" российская инициатива по созданию в Никарагуа центра по борьбе с преступностью и терроризмом позволяет России ближе подобраться к американским территориям, пишет ABC. 

Напомним, 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. При этом по всей стране начались демонстрации и стычки митингующих с силовиками. Погибли десятки людей. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы, за исключением Мексики, Организация американских государств, ряд других государств.

Европейские страны, в числе которых Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды и Франция, 26 января предупредили, что признают Гуайдо временным президентом, если Мадуро не объявит о проведении выборов в течение восьми дней. При этом действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы.

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Тег Россия, Венесуэла, США, ВМС США, Латинская Америка

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