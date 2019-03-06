В зоне ответственности – Украина: в Госдепе появился новый дипломат

Высокую должность получит Филип Рикер, который помогал Украине и Венгрии решить спор вокруг закона об образовании

Филип Рикер. Фото: Flickr

В зоне ответственности – Украина: в Госдепе появился новый дипломат //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ff5/337/5c7ff53375511.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ff5/337/5c7ff53375511.jpg 2019-03-06T18:34:00+02:00 США Высокую должность получит Филип Рикер, который помогал Украине и Венгрии решить спор вокруг закона об образовании

Госдепаратамент нашел замену Уэссу Митчеллу, который в конце февраля покинул должность помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии.

Его место в американском внешнеполитическом ведомстве займет карьерный дипломат Филип Рикер, сообщает греческое издание Ekathimerini, по информации которого официально в должность он вступит 18 марта.

Таким образом, ему придется освободить место гражданского заместителя главнокомандующего Объединенных сил США в Европе и советника по политическим вопросам.

Официально о данном назначении пока не сообщалось, однако, посетив Балканы 4 марта, Филип Рикер косвенно это подтвердил, назвав начало своей работы на этой должности "возможностью продвинуться в переговорах с Косовом".

Среди своих прочих назначений Рикер также был некоторое время связан с Украиной – будучи ответственным за улаживание конфликта с Венгрией вокруг закона об образовании.

Напомним, что Дональд Трамп выдвинул кандидатуру посла США в Канаде Келли Крафт на должность постоянного представителя страны при ООН.

Как мы уже писали, ее предшественница Никки Хейли подала в отставку с должности в прошлом октябре, заявив о желании взять "небольшой перерыв".

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