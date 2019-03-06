В зоне ответственности – Украина: в Госдепе появился новый дипломат
Высокую должность получит Филип Рикер, который помогал Украине и Венгрии решить спор вокруг закона об образовании
Госдепаратамент нашел замену Уэссу Митчеллу, который в конце февраля покинул должность помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии.
Его место в американском внешнеполитическом ведомстве займет карьерный дипломат Филип Рикер, сообщает греческое издание Ekathimerini, по информации которого официально в должность он вступит 18 марта.
Таким образом, ему придется освободить место гражданского заместителя главнокомандующего Объединенных сил США в Европе и советника по политическим вопросам.
Официально о данном назначении пока не сообщалось, однако, посетив Балканы 4 марта, Филип Рикер косвенно это подтвердил, назвав начало своей работы на этой должности "возможностью продвинуться в переговорах с Косовом".
Среди своих прочих назначений Рикер также был некоторое время связан с Украиной – будучи ответственным за улаживание конфликта с Венгрией вокруг закона об образовании.
Напомним, что Дональд Трамп выдвинул кандидатуру посла США в Канаде Келли Крафт на должность постоянного представителя страны при ООН.
Как мы уже писали, ее предшественница Никки Хейли подала в отставку с должности в прошлом октябре, заявив о желании взять "небольшой перерыв".
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