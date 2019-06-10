Великолепное сотрудничество между США и Мексикой: Трамп сделал заявление

Президент США отметил, что отношения с Мексикой могут измениться в любой момент

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После достижения соглашения по миграционным вопросам США и Мексика начнут великолепное сотрудничество. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Однако, по его словам, Вашингтон в любое время может вернуться к политике торговых пошлин.

"Теперь между Мексикой и США будет великолепное сотрудничество, чего не было в течение многих десятилетий. Однако если по какой-то непонятной причине это окажется не так, мы всегда можем вернуться к нашей предыдущей, очень выгодной позиции введения торговых пошлин. Но я не думаю, что это будет необходимо", – отметил Трамп.

По его словам, Мексика ранее отказывалась в полной мере сотрудничать с США по вопросам защиты границ.

"Теперь я полностью уверен, особенно после вчерашнего разговора с президентом (Мексики Андресом Мануэльем Лопесом Обрадором – Ред.), что они будут очень активно сотрудничать и хотят, чтобы все было сделано должным образом", - подчеркнул президент США.

Американский лидер также признал, что некоторые детали достигнутых договоренностей пока не были объявлены. О них общественность узнает, когда придет время.

Напомним, 30 мая Трамп объявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Спустя день он заявил, что такой шаг позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны. Эбрард отметил, что его страна не несет ответственность за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран, равно как и за рост потребления наркотиков в США.

Ранее Трамп также отмечал, что американские предприятия покинут Мексику, если она не остановит миграцию в США.

Переговоры, нацеленные на урегулирование ситуации с пошлинами, начались в Вашингтоне 5 июня. В 2018 году США закупили в соседней стране товаров на 346,6 млрд долларов.

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