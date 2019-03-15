Венесуэла может получить 300 млн долларов гуманитарной помощи от США

Увеличение гуманитарной помощи Венесуэле должно стать приоритетом международного сообщества

Фото: Pixabay

Венесуэла может получить 300 млн долларов гуманитарной помощи от США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/aee/af9/5c8aeeaf96929.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/aee/af9/5c8aeeaf96929.jpg 2019-03-15T02:17:14+02:00 США Увеличение гуманитарной помощи Венесуэле должно стать приоритетом международного сообщества

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, позволяющий американскому президенту ежегодно на протяжении 2020 и 2021 финансовых лет предоставлять Венесуэле помощь в размере 150 млн долларов.

"Закон о гуманитарной помощи народу Венесуэлы" также призывает вашингтонскую администрацию сформировать долгосрочную стратегию по оказанию гуманитарной помощи Боливарианской Республике.

Также постпред США в ООН должен работать над тем, чтобы увеличение гуманитарной помощи Венесуэле стало приоритетом международного сообщества. Теперь законопроект обсудит контролируемая демократами Палата представителей.

Напомним, что ранее продолжительное отключение электроэнергии в Венесуэле привело к перебоям в системе водоснабжения ряда городов. Из-за нехватки питьевой воды многие жители страны вынуждены черпать загрязненную воду из рек и других водоемов. В некоторых местах питьевую воду можно купить лишь за доллары.

В стране уже объявили чрезвычайное положение. Ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал всех венесуэльцев выходить на улицы в знак протеста против отключения электричества.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Венесуэла может получить 300 млн долларов гуманитарной помощи от США". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.