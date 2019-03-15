Венесуэла может получить 300 млн долларов гуманитарной помощи от США
Увеличение гуманитарной помощи Венесуэле должно стать приоритетом международного сообщества
Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, позволяющий американскому президенту ежегодно на протяжении 2020 и 2021 финансовых лет предоставлять Венесуэле помощь в размере 150 млн долларов.
"Закон о гуманитарной помощи народу Венесуэлы" также призывает вашингтонскую администрацию сформировать долгосрочную стратегию по оказанию гуманитарной помощи Боливарианской Республике.
Также постпред США в ООН должен работать над тем, чтобы увеличение гуманитарной помощи Венесуэле стало приоритетом международного сообщества. Теперь законопроект обсудит контролируемая демократами Палата представителей.
Напомним, что ранее продолжительное отключение электроэнергии в Венесуэле привело к перебоям в системе водоснабжения ряда городов. Из-за нехватки питьевой воды многие жители страны вынуждены черпать загрязненную воду из рек и других водоемов. В некоторых местах питьевую воду можно купить лишь за доллары.
В стране уже объявили чрезвычайное положение. Ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал всех венесуэльцев выходить на улицы в знак протеста против отключения электричества.
Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".
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