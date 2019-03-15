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Венесуэла может получить 300 млн долларов гуманитарной помощи от США

Сегодня, 02:17

Увеличение гуманитарной помощи Венесуэле должно стать приоритетом международного сообщества

Фото: Pixabay
Венесуэла может получить 300 млн долларов гуманитарной помощи от США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/aee/af9/5c8aeeaf96929.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/aee/af9/5c8aeeaf96929.jpg США Увеличение гуманитарной помощи Венесуэле должно стать приоритетом международного сообщества

Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, позволяющий американскому президенту ежегодно на протяжении 2020 и 2021 финансовых лет предоставлять Венесуэле помощь в размере 150 млн долларов.

"Закон о гуманитарной помощи народу Венесуэлы" также призывает вашингтонскую администрацию сформировать долгосрочную стратегию по оказанию гуманитарной помощи Боливарианской Республике.

Также постпред США в ООН должен работать над тем, чтобы увеличение гуманитарной помощи Венесуэле стало приоритетом международного сообщества. Теперь законопроект обсудит контролируемая демократами Палата представителей.

Напомним, что ранее продолжительное отключение электроэнергии в Венесуэле привело к перебоям в системе водоснабжения ряда городов. Из-за нехватки питьевой воды многие жители страны вынуждены черпать загрязненную воду из рек и других водоемов. В некоторых местах питьевую воду можно купить лишь за доллары. 

В стране уже объявили чрезвычайное положение. Ранее лидер оппозиции Хуан Гуайдо призвал всех венесуэльцев выходить на улицы в знак протеста против отключения электричества.

Подробнее о происходящем в стране читайте на сайте "Сегодня" в материале "Голод, беженцы, уличные бои и блэкаут: что нужно знать о ситуации в Венесуэле".

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Тег деньги, Венесуэла, США, Трамп, гуманитарная помощь

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Источник:

ТАСС

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