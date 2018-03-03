Ветер вырывает деревья с корнем: жертвами мощного шторма в США стали пять человек

Без электричества остались почти два миллиона домов

На Восточное побережье США обрушился мощный шторм. Непогода привела к гибели по меньшей мере пяти человек. Порывы ветра достигают 150 километров в час.

"Штормовой ветер вырывает деревья с корнем. Они уже наделали много бед. Ветер и ливни не утихнут. Поэтому советуем всем быть бдительными", – говорит Курц Шварц, директор кризисного центра штата Массачусетс.

Также из-за непогоды отменили около трех тысяч авиарейсов. Перебои – в аэропорту Нью-Йорка, Филадельфии и Бостона.

Кроме того, без электричества остались почти два миллиона домов.

Ранее мы писали о тропическом шторме на Филиппинах, который унес более 200 жизней. Действие шторма ощутили на себе более 270 тысяч человек. На территории страны были открыты 608 центров эвакуации.

Не так давно, 17 декабря, из-за оползней, вызванных тропическим штормом "Кай-Так", 26 человек погибли, еще 23 считаются пропавшими без вести.

Кроме того, 14 человек погибли от наводнения в Афинах. Греческие власти объявили чрезвычайное положение на маленьком острове Сими в Эгейском море, там сильные дожди затопили дома, магазины и электростанцию и смыли транспортные средства в море.