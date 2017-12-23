Число жертв тропического шторма на Филиппинах достигло 200 человек

Число погибших в результате оползней и наводнений, вызванных тропическим штормом на Филиппинах, возросло до 200 человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Также возросло число пропавших без вести: 150 людей.

Кроме того отмечено, что действие шторма ощутили на себе более 270 тысяч человек. На территории страны открыты 608 центров эвакуации, которые могут разместить 44 тысячи человек.

Напомним, ранее сообщалось о 133 жертвах.

Не так давно, 17 декабря, из-за оползней, вызванных тропическим штормом "Кай-Так", 26 человек погибли, еще 23 считаются пропавшими без вести.

Также летом Филиппины сотрясло мощное землетрясение, эвакуирован президентский дворец.

Ранее на юге Албании непрерывные дожди привели к сильным наводнениям, несколько рек вышли из берегов, в некоторых регионах проводится эвакуации жителей.

Ранее сообщалось, что 14 человек погибли от наводнения в Афинах. Греческие власти объявили чрезвычайное положение на маленьком острове Сими в Эгейском море, там сильные дожди затопили дома, магазины и электростанцию и смыли транспортные средства в море.

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