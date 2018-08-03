Видеошок: в США пассажир спустился в метро со своим диваном

Сегодня, 05:37

Мужчина водрузил на диван складную тележку, а сам уселся рядом, вытянув ноги и откупорив бутылочку воды


В Сети появилось видео забавного персонажа, который ехал в нью-йоркском метро на собственном диване.

Мужчина заставил понервничать пользователей социальных сетей: некоторые порадовались находчивости мужчины, который сделал свое путешествие максимально комфортным, другие — начали сетовать на то, что в метро итак мало места, особенно в час пик.

Темнокожего пассажира, судя по видеозаписи, совершенно не интересовало, что о нем подумают другие люди. Он водрузил на диван складную тележку, а сам уселся рядом, вытянув ноги и откупорив бутылочку воды.

Остается загадкой, как мужчина в одиночку сумел занести в метрополитен громоздкий диван.

Ранее мы писали, что в Португалии самолет совершил экстренную посадку из-за "невыносимой вони" от пассажира. Экипаж самолета пытался изолировать мужчину в туалете, но это не помогло. После этого пилот принял решение о посадке самолета в ближайшем аэропорту.

Также напомним, что в киевском метро людей шокировал очередной зацепер.

А британец стал единственным пассажиром самолета Boeing 737.
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Источник:

topnews.ru

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