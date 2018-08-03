Видеошок: в США пассажир спустился в метро со своим диваном
Мужчина водрузил на диван складную тележку, а сам уселся рядом, вытянув ноги и откупорив бутылочку воды
В Сети появилось видео забавного персонажа, который ехал в нью-йоркском метро на собственном диване.
Мужчина заставил понервничать пользователей социальных сетей: некоторые порадовались находчивости мужчины, который сделал свое путешествие максимально комфортным, другие — начали сетовать на то, что в метро итак мало места, особенно в час пик.
Темнокожего пассажира, судя по видеозаписи, совершенно не интересовало, что о нем подумают другие люди. Он водрузил на диван складную тележку, а сам уселся рядом, вытянув ноги и откупорив бутылочку воды.
Остается загадкой, как мужчина в одиночку сумел занести в метрополитен громоздкий диван.
Ранее мы писали, что в Португалии самолет совершил экстренную посадку из-за "невыносимой вони" от пассажира. Экипаж самолета пытался изолировать мужчину в туалете, но это не помогло. После этого пилот принял решение о посадке самолета в ближайшем аэропорту.
Также напомним, что в киевском метро людей шокировал очередной зацепер.
А британец стал единственным пассажиром самолета Boeing 737.