Власти США объяснили высокую смертность от коронавируса среди американцев

В Соединенных Штатах большое количество случаев заражения коронавирусом и высокая смертность от COVID-19 объясняются неудовлетворительным состоянием здоровья у некоторых категорий населения. Об этом заявил министр здравоохранения США Алекс Азар, передает CNN.
"У нас в США наблюдается значительно несоразмерное влияние сопутствующих заболеваний – ожирения, гипертонии, диабета – это доказанные факты... что угрожает нам при любом заболевании", - сказал он добавив, что людям с подобными патологиями в случае инфицирования грозят серьезные осложнения со здоровьем.
По словам главы Минздрава США, с трудностями, в частности, могут столкнуться сообщества афроамериканцев и меньшинств на территории США.
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В то же время, как отметил Алекс Азар, система здравоохранения США держит ситуацию под контролем даже в таких эпицентрах заболевания.
Согласно последним данным Университета Хопкисна, в США подтверждено 1 486 742 случая заражения COVID-19, умерли 89 564 человека.
Президент США Дональд Трамп заявил о снижении числа заболеваний.
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