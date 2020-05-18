Коронавирус в США: Трамп заявил о снижении числа заболеваний

США до сих пор находятся на первом месте по количеству больных COVID-19

На всей территории США, в которых вакцину от COVID-19 хотят сделать бесплатной, уже снижается число новых заражений коронавирусом. Об этом в своем Twitter сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Число случаев заболевания коронавирусом сильно снижается по всей территории Соединенных Штатов, за редким исключением. Действительно, очень хорошие новости!" – говорится в сообщении.

Отметим, что Штаты до сих пор находятся на первом месте по числу больных COVID-19. На данный момент в стране инфекцию подтвердили у почти 1,5 миллионов человек. Вирус уже унес жизни 89549 американцев.

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Напомним, ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил: существует огромное количество доказательств того, что источником нового коронавируса COVID-19 является Уханьский институт вирусологии.

А вот в ВОЗ заявили, что доказательств искусственного создания COVID-19 в лаборатории в Китае на данный момент нет.

В свою очередь, Китай заявил, что поддержит создание комиссии под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для оценки "глобального ответа" на коронавирус, но после "окончания эпидемии".

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