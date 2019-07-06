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Во Флориде мощный взрыв разрушил торговый центр

6 июля, 21:27

Полиция и пожарные бригады срочно прибыли на место инцидента

Фото: Twitter
Фото: Twitter.

Мощный взрыв нанес серьезные разрушения в месте, где расположен торговый центр возле города Форт Ладердейл (южная Флорида, США).

Инцидент произошел в субботу днем, сообщает американский телеканал новостей ABC News.

"Взрыв произошел в торговом центре The Fountains в районе Плантейшн, неподалеку от городка Форт Ладердейл", – отметили в местном департаменте полиции.

Как отмечает телеканал, полиция и пожарные бригады срочно прибыли на место инцидента.

На видео и фотографиях, сделанных с вертолета, видно, что одно из зданий полностью разрушено, еще в одном, в которой был расположен фитнес-центр, выбило окна.

Информации о количестве жертв пока не поступало, в то же время сообщается о большом количестве пострадавших на месте происшествия.

Ранее мощный взрыв сравнял с землей жилой дом в американском штате Северная КаролинаПод руинами здания погибла женщина. А вот ее мужа удалось вытащить живым. Несмотря на тяжелые ранения, он смог дозвониться спасателям и позвать на помощь.


Напомним, в прошлом месяце американской Филадельфии произошла серия взрывов на нефтеперерабатывающем заводе Philadelphia Energy Solutions Refinery. В результате произошедшего никто не пострадал и эвакуацию близлежащих жилых районов не объявляли. Однако из-за пожара около завода ограничено движение транспорта.

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Тег видео, США, взрыв, тц, флорида

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