Вспыхнул, как спичка: в США прогремел взрыв на нефтезаводе

В американской Филадельфии произошла серия взрывов на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе восточного побережья США – Philadelphia Energy Solutions Refinery.

Инцидент произошел утром 21 июня. За взрывом последовало возгорание, которое локализовали спустя полтора часа.

#BREAKING: WATCH the moment an explosion, massive flames engulfed the Philadelphia Energy Solutions refinery in Southwest Philadelphia. We're LIVE on @NBCPhiladelphiapic.twitter.com/MJ4gRoMD0n