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Вспыхнул, как спичка: в США прогремел взрыв на нефтезаводе

21 июня, 16:04

Предприятие Philadelphia Energy Solutions перерабатывает до 335 тыс. баррелей нефти в сутки

Фото: twitter.com/SabinaKuriakose
Фото: twitter.com/SabinaKuriakose.

В американской Филадельфии произошла серия взрывов на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе восточного побережья США – Philadelphia Energy Solutions Refinery.

Инцидент произошел утром 21 июня. За взрывом последовало возгорание, которое локализовали спустя полтора часа.

По данным местного журналиста Мэтта О'Доннелла, первый взрыв прогремел около 3:20 утра, но после него последовали еще несколько.

В пожарном департаменте Филадельфии подтвердили информацию о пожаре, однако причины случившегося на данный момент неизвестны.

В результате произошедшего никто не пострадал и эвакуацию близлежащих жилых районов не объявляли. Однако из-за пожара около завода ограничено движение транспорта.

Заводу Philadelphia Energy Solutions Refinery насчитывается уже 150 лет. На нем работают около тысячи человек, а производственная мощность предприятия – 335 тыс. баррелей сырой нефти в сутки.

Стоит отметить, что этот пожар стал уже вторым на предприятии с начала месяца.

Напомним, ранее в этом году произошел пожар на химическом предприятии в американском штате Техас. В результате один человек погиб и еще несколько были ранены.


Кроме того, "Сегодня" сообщал о взрыве на предприятии в городе Уокиган, штат Иллинойс, в результате которого пострадали по меньшей мере четыре человека – их доставили в больницы.

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Тег нефть, США, пожар, взрыв, химзавод, Филадельфия, нефтеперерабатывающий завод

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