Военное влияние России в Арктике: у Трампа сделали грозное заявление
С помощью американской программы Polar Security Cutter удастся заменить стареющий флот ледоколов, заявил Болтон
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отметил растущее влияние РФ в Арктике, а также незаконное притязание Китая в регионе, сообщает Associated Press.
"Вы поможете Соединенным Штатам бросить вызов растущему российскому военному влиянию в Арктике и выступить против незаконного притязания Китая на "околоарктический статус", - заявил советник Трампа, выступая перед выпускниками Академии береговой охраны в Нью-Лондоне в штате Коннектикут.
Болтон также сообщил, что с помощью американской программы Polar Security Cutter удастся заменить стареющий флот ледоколов береговой охраны США. Эта программа, подчеркнул советник, "проложит путь к восстановлению американского лидерства в Арктике, которым слишком долго пренебрегали".
"Соединенные Штаты – это арктическая нация с устойчивыми национальными интересами в регионе. Как и наши арктические союзники и партнеры, мы хотим, чтобы Крайний Север был регионом низкой напряженности", - добавил Болтон.
Ранее сообщалось, что США обеспокоены претензиями России на Северный морской путь.
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