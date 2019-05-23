Военное влияние России в Арктике: у Трампа сделали грозное заявление

С помощью американской программы Polar Security Cutter удастся заменить стареющий флот ледоколов, заявил Болтон

Россия объявила Арктику зоной своих интересов. Фото: AFP

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отметил растущее влияние РФ в Арктике, а также незаконное притязание Китая в регионе, сообщает Associated Press.

"Вы поможете Соединенным Штатам бросить вызов растущему российскому военному влиянию в Арктике и выступить против незаконного притязания Китая на "околоарктический статус", - заявил советник Трампа, выступая перед выпускниками Академии береговой охраны в Нью-Лондоне в штате Коннектикут.

Болтон также сообщил, что с помощью американской программы Polar Security Cutter удастся заменить стареющий флот ледоколов береговой охраны США. Эта программа, подчеркнул советник, "проложит путь к восстановлению американского лидерства в Арктике, которым слишком долго пренебрегали".

"Соединенные Штаты – это арктическая нация с устойчивыми национальными интересами в регионе. Как и наши арктические союзники и партнеры, мы хотим, чтобы Крайний Север был регионом низкой напряженности", - добавил Болтон.

Ранее сообщалось, что США обеспокоены претензиями России на Северный морской путь.

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