Военным США запретили пользоваться популярной соцсетью

В США считают, что это приложение может нести киберугрозу

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Служащим военно-морских сил США запретили пользоваться китайским сервисом TikTok на телефонах, выданных правительством, иначе их будут отключать от интернета. Об этом сообщает Голос Америки.

"По мнению военного руководства, эта соцсеть, которая сейчас приобретает популярность в США, может составить киберугрозу для вооруженных сил Соединенных Штатов. Согласно указанию, те военные, которые пользуются правительственными телефонами и не удалили приложение TikTok, будут отключены от интернета военно-морских сил США", – говорится в сообщении.

В чем именно заключается угроза китайского приложения, военное руководство не уточнило.

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TikTok – приложение с короткими видео – сейчас приобретает все большую популярность среди американской молодежи. Ранее пользователи заметили, что сервис цензурировал материалы с упоминаниями протестов в Гонконге или репрессий уйгуров в Синьцзяне. Однако компания ByteDance Ltd, которой принадлежит TikTok, отрицает сотрудничество с властями Китая.

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Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что участие китайской компании Huawei в создании телекоммуникационных сетей в европейских странах чревато утечкой информации китайскому правительству.

Позже руководство американской корпорации Google предупредило администрацию президента США Дональда Трампа о рисках, которые могут возникнуть для национальной безопасности страны, если ограничительные меры в отношении китайской компании Huawei не будут отменены.

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