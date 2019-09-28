Военный эксперт показал, как США втягивают Россию в гонку вооружений

Россияне десятки лет создавали КР «Калибр», а американцы сделали его копию за полгода

Сверхзвуковая ракета-мишень GQM-163 Coyote / NASA photo

Реклама

На днях в американском штате Вирджиния (в районе острова Уоллоп) Военно-морские силы США провели первые испытательные пуски сверхзвуковых ракет-мишеней GQM-163 Coyote, предназначенных для имитации российских крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Об этом военно-политический эксперт Александр Коваленко (Злой Одессит) пишет на своей странице в Живом журнале.

Читайте также: Военный эксперт развенчал точность российских "Калибров": названа причина низкого КПД

Что примечательно, создавать свой "Калибр" компания Northrop Grumman начала с февраля 2019 года, когда ВМС США заключили контракт с заказом GQM-163 Coyote с интегрированной системой сбрасываемых дипольных отражателей, а также размещением на ней твердотопливного ускорителя Hercules MK70 и маршевого двигателя MARC-R-282, что делало бы американскую ракету полной имитацией КР "Калибр", пишет эксперт.

"Как говорится, не прошло и полгода, а у американцев свой "Калибр", который они не столько намерены применять по целям на поражение, сколько будут учиться их наиболее эффективно сбивать. Теперь России нужно срочно "варить" новую, не имеющую аналогов в мире, ракету, неуязвимую для ПРО США. А это ещё лет 15-20, а то и больше, научно-технических и технологических самоистязаний", – пишет блогер.

"Гонка вооружений, сэр!" – делает вывод Злой Одессит.

Напомним, что днем ранее Россия побряцала оружием у границ США.

После неудачных испытаний новейших ракет в Министерстве обороны РФ сообщили, что береговой комплекс "Бастион" Тихоокеанского флота впервые в истории выполнил пуск крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке.

В российском оборонном ведомстве утверждают, что полет крылатой ракеты прошел в штатном режиме. В установленное время она якобы успешно поразила судно-мишень на дистанции более 200 километров.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама