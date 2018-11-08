Волкер: США и Европа никогда не признают "выборы" в ОРДЛО

Сегодня, 23:42

Он также сообщил, что этот процесс "очень беспокоит" официальный Вашингтон, поскольку нелегитимные голосования противоречат Минским договоренностям

Курт Волкер. Фото: AFP
Курт Волкер. Фото: AFP

Спецпредставитель Соединенных Штатов по вопросам переговоров относительно Украины Курт Волкер заверил, что ни США, ни Европа никогда не признают фейковые выборы, введенные Россией на оккупированных ею территориях Донбасса.

Об этом Волкер заявил во время своего телефонного брифинга четверг, 8 ноября, передает "Укринформ".

"Выборы, которые Россия хочет организовать 11 ноября, являются незаконными. Мы призываем остановить этот процесс. И никоим образом никто в Европе, в Соединенных Штатах, в ОБСЕ и так далее, я думаю, не признает результатов этих голосований", – отметил спецпредставитель США.

Он также сообщил, что этот процесс "очень беспокоит" официальный Вашингтон, поскольку нелегитимные голосования противоречат Минским договоренностям.

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"По факту, имплементация Минских договоренностей призвана восстановить конституционный строй Украины, и этим "республикам" нет места в конституционном порядке", – подчеркнул Волкер.

При этом он отметил, что США в целом поддерживают идею проведения выборов, и это является частью Минских договоренностей".

Однако, это должны быть "выборы легитимных представителей местной власти", которые будут проходить на территории, где гарантирована безопасность, свобода передвижений, где действует свобода выражения мнений, а кандидаты могут свободно вести кампанию.

"Впрочем ни одно из этих условий не действует сейчас", – отметил американский дипломат.

Напомним, на днях состоялись переговоры в Минске, где Россия официально заявила, что признает "выборы". Вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко подчеркнула, что своим заявлением Москва выдала мандат на войну против Украины.

"Волеизъявление" жителей оккупированных территорий запланировано на 11 ноября. А вот мир не в восторге от такой идеи. В конце октября состоялось заседание Совбеза ООН по Украине, на котором ряд стран признал незаконными "выборы" на Донбассе.
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