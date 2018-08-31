"Вопрос заключается в том, выживут ли они": Трамп сделал важное заявление по Ирану

Президент США считает, что его действия привели к тому, что Иран оказался на грани краха

Президент США Дональд Трамп не исключил, что действия его администрации могут привести к краху Ирана. Такое мнение глава Белого дома высказал в четверг в интервью агентству Блумберг.

"Когда я пришел сюда (в Белый дом – Ред.), вопрос заключался в том, когда они захватят Ближний Восток", – сказал президент, говоря про Иран. "Теперь же вопрос заключается в том, выживут ли они", – добавил американский лидер, не развив свою мысль.

"Имеет место большая разница за последние полтора года", – сказал Трамп, который вступил в должность президента США в январе прошлого года.

Ранее Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что США создали в Госдепартаменте инициативную группу с целью подготовки госпереворота в стране.

"65 лет назад США свергли избранное народом демократическое правительство Мосаддыка, восстановив диктатуру и подчинив иранцев на следующие 25 лет. Теперь инициативная группа (в Госдепартаменте) планирует осуществить то же самое путем давления, дезинформации и демагогии. У нее ничего не выйдет", – говорится в заявлении.

Как известно, Госдепартамент США принял решение создать группу для координации своей политики в отношении Ирана. Ее работой будет руководить Брайаном Хук, который станет спецпредставителем США по Ирану.

Ранее в Тегеране заявили, что попытки экономического давления и угрозы со стороны США никогда не заставят Иран изменить свою политику в ближневосточном регионе.