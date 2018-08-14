Иран не изменит свою политику в регионе под давлением США – глава МИД

Сегодня, 03:17

Зариф исключил возможность диалога с Вашингтоном, назвав призывы президента США Дональда Трампа "пропагандой"

В Иране сделали заявление. фото из открытых источников
В Иране сделали заявление. фото из открытых источников

Попытки экономического давления и угрозы со стороны США никогда не заставят Иран изменить свою политику в ближневосточном регионе. Об этом телеканалу "Аль-Джазира" заявил в понедельник глава МИД Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф.

"Иран никогда не изменит свою политику в регионе из-за санкций или угроз США", – сказал он.

При этом Зариф исключил возможность диалога с Вашингтоном, назвав призывы президента США Дональда Трампа "пропагандой".

"Любой диалог с Соединенными Штатами начнется только тогда, когда они будут действовать как государство, уважающее других, и прекратят действие санкций", – пояснил дипломат.

Ранее в понедельник руководитель и духовный лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи выступил против проведения каких-либо переговоров с США.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения по иранскому атому и обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Первая часть американских санкций была вновь введена в действие в ночь на 7 августа, эти ограничительные меры охватили, в частности, автомобилестроение Ирана, куплю – продажу золота и ряда других металлов. Оставшиеся санкции вступят в силу 5 ноября.

Напомним, США призвали Британию присоединиться к санкциям против Ирана.
Иран, США, санкции
Источник:

ИТАР-ТАСС

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