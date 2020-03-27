ВОЗ: на планете зафиксировано более 509 тысяч заражения коронавирусом

За сутки число заразившихся увеличилось более чем на 46 тысяч человек

509 164 случая заражения коронавирусом и 23 335 летальных исходов было зарегистрировано в мире 27 марта. Об этом сообщила в ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно приведенной статистике, за сутки число заразившихся увеличилось более чем на 46 тысяч человек, число смертельных исходов выросло на 2 501. Больше всего заболевших и умерших отмечено в Европейском регионе — 286 697 и 16 105 случаев соответственно. За сутки число заболевших там выросло на 36 414, а умерших — на 2 155.

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На втором месте — Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. В нем по состоянию на 27 марта зафиксировано 100 018 заболевших и 3 567 летальных исходов. Третью позицию занимают Южная и Северная Америка, где коронавирусом заразились в общей сложности 81 137 человек и 1 176 умерли. За сутки о выявлении коронавируса объявили две новых страны.

Добавим, что по состоянию на 23:12 27 марта в Украине зафиксировано 310 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Заметим, что более 50% украинцев, инфицированных коронавирусом и у которых развились симптомы заболевания COVID-19 – это люди в возрасте от 18 до 49 лет.

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