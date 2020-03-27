В Украине – 310 случаев заражения коронавирусом

Минздрав представил свежие цифры о числе больных коронавирусной инфекцией в Украине.

По состоянию на 23:12 27 марта в Украине зафиксировано 310 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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Об этом сообщает МОЗ в Telegram-канале.

Это лабораторно подтвержденные случаи COVID-19. За сутки выявлено 92 новых случая.

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Напомним, что Украина продолжает бороться с распространением пандемии коронавируса, охватившей почти все страны мира.

Ранее сообщалось, что на сегодня более 50% украинцев, инфицированных коронавирусом и у которых развились симптомы заболевания COVID-19 – это люди в возрасте от 18 до 49 лет. Это свидетельствует о том, что старшая возрастная группа населения Украины больше прислушивается к рекомендациям Минздрава Украины о мерах от инфицирования COVID-19, придерживается карантина и ограничивает свою мобильность.

Также мы писали о том, почему коронавирус в каждой стране ведет себя по-разному. Например, в США больше зараженных коронавирусом, чем в Китае и Италии. Почему ситуация с пандемией в разных странах так сильно отличается, разобрался сайт "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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