Возможное восстановление полигона в КНДР: США и Южная Корея обсудят ситуацию

В ближайшее время может состояться разговор советников по национальной безопасности стран

Фото: Getty Images

Возможное восстановление полигона в КНДР: США и Южная Корея обсудят ситуацию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/675/7ed/5c46757ed0ec9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/675/7ed/5c46757ed0ec9.jpg 2019-03-11T07:20:00+02:00 США В ближайшее время может состояться разговор советников по национальной безопасности стран

Республика Корея и США обсудят возможное восстановлении в Северной Корее полигона "Сохэ" и якобы ведущуюся на нем подготовку к запуску космического спутника или ракетному испытанию. Об этом заявил представитель администрации президента Южной Кореи.

В частности, по его словам, в "ближайшее время может состояться телефонный разговор" советников по национальной безопасности стран – Чун Юй Ена и Джона Болтона.

Ранее сообщалось, что Трамп возмущен возможным восстановлением ракетного полигона в КНДР.

Напомним, как недавно сообщили американские СМИ, на северо-западе КНДР начались восстановительные работы на стартовой площадке испытательного ракетного полигона Сохэ. Согласно анализу спутниковых снимков, который сделали эксперты, власти страны "приступили к восстановительным работам на стартовой площадке и полигоне для испытания ракетных двигателей". По мнению специалистов, восстановления этих объектов начались примерно между 16 февраля и 2 марта 2019 года.

Отметим, что реальные работы по ликвидации стартового комплекса и объекта для испытания ракетных двигателей велись в Сохэ только с июля и до начала августа. Обещание о его ликвидации было, в частности, записано в совместном документе по итогам встречи лидеров КНДР и Южной Кореи в сентябре 2018 года.

Испытательный полигон Сохэ в районе Тончхан-ни, также называемый космодромом, находится в холмистой местности недалеко от границы с Китаем, в 200 км к северо-западу от Пхеньяна и в 70 км к западу от крупного ядерного центра в Йонбене. 7 февраля 2016 года оттуда, в частности, была запущена ракета со спутником "Кванменсон-4" ("Сияющая звезда – 4"). Зарубежные эксперты считают это испытанием баллистической ракеты большой дальности.

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