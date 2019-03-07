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Трамп возмущен возможным восстановлением ракетного полигона в КНДР

Сегодня, 09:18

Болтон предупредил, что Северную Корею ждут новые санкции

Фото: AFP
Трамп возмущен возможным восстановлением ракетного полигона в КНДР //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/b1c/3e9/5c7b1c3e989e6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/b1c/3e9/5c7b1c3e989e6.jpg США Болтон предупредил, что Северную Корею ждут новые санкции

Президент США Дональд Трамп заявил, что сильно разочаруется в северокорейском лидере Ким Чен Ыне, если подтвердятся сообщения о восстановительных работах на ракетном полигоне в КНДР. 

"Я был бы очень разочарован, если бы это произошло... Это предварительный отчет... Но я был бы очень, очень разочарован в председателе Киме, однако не думаю, что это случится, посмотрим..." - сказал Трамп, передает Голос Америки. 

Советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон предупредил после этого, что Северную Корею ждут новые санкции, если Пхеньян не откажется от реализации ракетно-ядерной программы.

Северная Корея начала демонтаж пусковых установок на полигоне в Сохэ в прошлом году. Это произошло после первого саммита Трампа с Ким Чен Ыном, который состоялся в июне 2018 года.

Ранее мы писали, что американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.

Как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

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Тег ракеты, Трамп, полигон, северная корея

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Источник:

Голос Америки

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