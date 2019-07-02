Временный поверенный США в делах Украины сделал четкое заявление по Крыму

Соединенные Штаты Америки никогда не признают вторжения, оккупации и аннексии Россией Крыма

Уильям Тейлор. Фото: посольство США.

Временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор заявил, что Вашингтон никогда не признает аннексии Россией Крыма.

Видеообращение Тейлора в Facebook опубликовало Посольством США в Украине.

Дипломат напомнил, что, когда работал в Украине послом в 2006-2009 годах, он посещал Крым, который сейчас оккупирован Россией.

"Соединенные Штаты Америки никогда не признают вторжения, оккупации и аннексии Россией Крыма. Мы никогда не признаем этого. Мы поддерживаем суверенитет Украины и ее международно признанные границы", – заявил Тейлор.

Ранее уже сообщалось, что Соединенные Штаты никогда не признают аннексию украинского Крыма Российской Федерацией. Об этом, в частности, говорится в декларации о непризнании аннексии Крыма, которая 25 июля 2018 года была опубликована администрацией Белого дома с подписью госсекретаря США Майкла Помпео.

Помпео сказал, что США никогда не признают аннексию Крыма Россией и требуют восстановления территориальной целостности Украины.

В декларации отмечается, что США придерживаются своего давнего принципа отказа признать претензии Кремля на территорию, захваченную силой, с нарушением международного права. Он призвал Россию уважать эти принципы и прекратить оккупацию Крыма.

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