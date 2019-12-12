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Всегда старые добрые Штаты: Трамп недоумевает из-за отсутствия европейской помощи Украине

12 декабря, 22:11

Он также подчеркнул, что "ничего не делающие демократы никогда не упоминают об этом на липовых слушаниях"

Фото: REUTERS/Tom Brenner

Фото: REUTERS/Tom Brenner

Президент США Дональд Трамп в четверг выразил недоумение по поводу отсутствия должной помощи Украине от европейских стран.

"Я постоянно задаю вопрос: "Почему Германия, Франция и другие европейские страны не помогают Украине больше? Они получают наибольшую выгоду. Почему это всегда старые добрые Соединенные Штаты (кто помогает Украине – Ред.)?" – написал Трамп в твиттере.

Он также подчеркнул, что "ничего не делающие демократы никогда не упоминают об этом на липовых слушаниях".

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Трамп неоднократно заявлял о том, США делают для Украины значительно больше, чем Европа.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в проекте бюджета на 2021 финансовый год предлагает выделить по меньшей мере 250 млн долларов на военную помощь Украине, в том числе на приобретение противотанковых ракет Javelin.

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты привержены обеспечению мира в Украине и считают обоснованным предоставление Киеву военной помощи.

Как сообщали новости "Сегодня", госсекретарь Майк Помпео называл приоритеты США в отношении Украины. Он объяснил, как Вашингтон пытается помочь украинцам и на что был сделан упор.

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Германия США Франция Европа помощь Дональд Трамп помощь Украине

Источник: Сегодня

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