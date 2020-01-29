Вслед за Евросоюзом США расширили санкции против России

Под санкции попали восемь человек и одна компания

/ Фото: Getty Images

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) расширило в среду, 29 января, санкционный список по России, внеся в него чиновников Крыма и компанию — оператора пассажирских железнодорожных перевозок на аннексированный полуостров "Гранд сервис экспресс".

Рестрикции введены в отношении:

Реклама

т.наз. "врио губернатора Севастополя" Михаила Развожаева

т.наз. "премьера Крыма" Юрия Гоцанюка

т.наз. "председателя Законодательного собрания Севастополя" Владимира Немцева

т.наз. "члена Совета Федерации от Севастополя" Екатерины Албатаевой

т.наз. "главы ЦИК Севастополя" Сергея Даниленко, его т.наз. "заместителя" Лидии Басовой

т.наз. "секретаря ЦИК" Екатерины Пырковой

генерального директора компании "Гранд сервис экспресс" Александра Ганова.

Под санкции попала и сама компания.

Напомним, 28 января Евросоюз расширил санкции в отношении РФ за проведение т.наз. "выборов" в оккупированном Крыму.

Напомним, 17 декабря Сенат США одобрил военный бюджет и санкции против "Северного потока – 2". 11 декабря и Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, в котором заложено в том числе 300 млн долларов помощи Украине. Перед этим обе палаты Конгресса одобрили включение санкций против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2" в оборонный бюджет. Американский президент уже подписал документ, и с 21 декабря санкции против "Северного потока – 2" вступили в силу.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама