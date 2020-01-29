Вслед за Евросоюзом США расширили санкции против России

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) расширило в среду, 29 января, санкционный список по России, внеся в него чиновников Крыма и компанию — оператора пассажирских железнодорожных перевозок на аннексированный полуостров "Гранд сервис экспресс".
Рестрикции введены в отношении:
- т.наз. "врио губернатора Севастополя" Михаила Развожаева
- т.наз. "премьера Крыма" Юрия Гоцанюка
- т.наз. "председателя Законодательного собрания Севастополя" Владимира Немцева
- т.наз. "члена Совета Федерации от Севастополя" Екатерины Албатаевой
- т.наз. "главы ЦИК Севастополя" Сергея Даниленко, его т.наз. "заместителя" Лидии Басовой
- т.наз. "секретаря ЦИК" Екатерины Пырковой
- генерального директора компании "Гранд сервис экспресс" Александра Ганова.
Под санкции попала и сама компания.
Напомним, 28 января Евросоюз расширил санкции в отношении РФ за проведение т.наз. "выборов" в оккупированном Крыму.
Напомним, 17 декабря Сенат США одобрил военный бюджет и санкции против "Северного потока – 2". 11 декабря и Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, в котором заложено в том числе 300 млн долларов помощи Украине. Перед этим обе палаты Конгресса одобрили включение санкций против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2" в оборонный бюджет. Американский президент уже подписал документ, и с 21 декабря санкции против "Северного потока – 2" вступили в силу.
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