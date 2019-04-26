Выборная гонка в США: Байден за сутки после выдвижения собрал на президентскую кампанию $ 6,3 млн

Деньги предоставили примерно 97 тысяч физических или юридических лиц

Джо Байден. Фото: AFP

Бывший вице-президент США демократ Джозеф Байден за первые сутки после официального вступления в борьбу за высший государственный пост в стране собрал около 6,3 млн долларов в качестве пожертвований на проведение избирательной кампании. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей предвыборного штаба политика.

Деньги предоставили примерно 97 тысяч физических или юридических лиц. Байдену по объему собранных средств удалось превзойти других демократов, заявивших о намерении претендовать на пост президента США. К примеру, сенатору от американского штата Вермонт Берни Сандерсу за первые сутки после его официального вступления в гонку удалось привлечь около 5,9 млн долларов в качестве пожертвований, бывшему конгрессмену от штата Техас Бето О’Рурку — 6,1 млн долларов.

Байден объявил об официальном вступлении в гонку в четверг. Согласно ряду опросов, он считается одним из фаворитов среди представителей Демократической партии. О намерении баллотироваться на пост президента заявили уже около двух десятков демократов. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат на пост президента, состоится с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Бывший вице-президент США, член и один из лидеров Демократической партии Джо Байден впервые официально подтвердил свое участие в гонке за президентское кресло в 2020 году.

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Напомним, что слухи о выдвижении Джо Байдена в президенты появились ранее в этом году. Якобы, выступая в узком кругу своих соратников в марте, он выразил намерение вступить в борьбу за высший административный пост США.

Мы также писали о секс-скандале вокруг этого политика. Не так давно несколько женщин заявили, что Байден проявлял к ним знаки внимания, которые вполне можно расценить как сексуальные домогательства – гладил по волосам, трогал за бедра и целовал в затылок.

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