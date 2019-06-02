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Выдавал себя за принца: в США мошенник обманул инвесторов на 8 миллионов долларов

2 июня, 12:34

Мужчину арестовывали уже 11 раз за схемы с ненастоящей личностью

Фото: Instagram

В штате Флорида в США мошенник Энтони Гиньяк, который много лет выдавал себя за принца Саудовской Аравии, получил 18 лет тюрьмы. Об этом сообщает BBC.

"В течение последних трех десятилетий Энтони Гиньяк изображал себя саудовским принцем, чтобы манипулировать, обманывать и одурачивать инвесторов со всего мира", – заявил американский прокурор Фахардо Оршан.

Благодаря использованию ложного монаршего имени и статуса мужчина обманул инвесторов на 8 миллионов долларов. Он был арестован 11 раз за последние три десятилетия за схемы, в которых фигурировала ненастоящая личность, "принц".

Обвиняемый был лидером сложной международной схемы мошенничества с участием нескольких лиц, и пользовался вымышленным именем, фамилией и статусом: он называл себя принцем Халидом бен Аль-Саудом. Так он вводил своих жертв в заблуждение и выманивал деньги на несуществующие проекты.

В течение многих лет Энтони Гиньяк жил роскошной жизнью, сравнимой с тем, как живут королевские особы. Он путешествовал на частных самолетах или машинах с дипломатическими номерами и раздавал визитные карточки, где указывалось, что он "султан".

Чтобы поддержать свою мошенническую личность, он купил поддельные номерные знаки и документы для своих телохранителей. Мужчина носил традиционную саудовскую одежду, дорогие кольца и часы.

Напомним, правоохранители в Хмельницкой области задержали мошенника, который обманул 29-летнего жителя Днепра на 1,5 млн грн.

Также мы писали, что мошенники сняли 285 тысяч гривен с двух банковских счетов киевлянки Анны Карачинцевой, пока она находилась за границей. Злоумышленники получил доступ к ним, заблокировав ее SIM-карту.


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Тег США, мошенник, инвесторы, обман, принц

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