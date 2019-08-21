Юзеры смогут контролировать поступление в Facebook информации о них с других сайтов

Пользователям могут показаться незнакомыми некоторые из приведенных в списке приложений или интернет-ресурсов

/ Фото: pexels.com

Администрация Facebook хочет представить функцию, с помощью которой пользователи смогут выяснить, какая информацию о них поступает в соцсеть с других интернет-ресурсов, а также удалить эти данные. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в блоге соцсети.

В Facebook намерены открыть для просмотра раздел, где будет приведен список приложений и сайтов, которые собирают сведения о пользователях и передают их в Facebook. Указанные данные в соцсети применяют для подбора наиболее подходящих для владельца учетной записи рекламных объявлений. Пользователи смогут не только просмотреть сведения о себе, поступившие в Facebook, но и удалить эту информацию из соцсети или заблокировать ее дальнейшее поступление.

В заявлении констатируется, что пользователям могут показаться незнакомыми некоторые из приведенных в списке приложений или интернет-ресурсов. Одной из причин этого может быть то, что несколько человек в семье пользуются одним персональным компьютером.

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В администрации соцсети отметили, что функция станет доступной сначала для жителей Ирландии, Южной Кореи и Испании. В течение последующих месяцев функцию будут предоставлять и для пользователей в других странах.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Одноименная соцсеть является одной из ведущих в мире. Согласно последним оценкам, ее совокупная ежемесячная аудитория превышает 2,4 млрд пользователей. Как заявляли в компании, в мире свыше 2,7 млрд человек используют хотя бы раз в месяц какой-то из ее сервисов, включающих соцсети Facebook и Instagram, а также приложения WhatsApp и Messenger.

Напомним, что Федеральное управление юстиции Германии потребовало у Facebook заплатить 2 млрд евро штрафа за грубое нарушение закона о прозрачности интернета – в предоставляемых докладах компания занижала количество данных о незаконном контенте на платформе соцсети.

Кроме того, уполномоченная Великобритании по вопросам информации Элизабет Денам оштрафовала Facebook на 500 тыс. фунтов стерлингов (более 645 тыс. долларов) из-за скандала вокруг британской компании Cambridge Analytica.

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