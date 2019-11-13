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Юзеры заявили о сбое в Instagram

13 ноября, 00:07

Чаще всего с неполадками Instagram сталкиваются пользователи в Великобритании, США, Венгрии, Греции и Турции

/ Фото: Pexels

Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в ряде стран.

Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Чаще всего с неполадками Instagram сталкиваются пользователи в Великобритании, США, Венгрии, Греции, Турции, России. Большая часть пользователей испытывают проблемы с загрузкой новостной ленты (67%), у 21% возникают трудности с публикацией историй, 11% пользователей жалуются на неполадки в работе сайта.

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Ранее о сбоях в своей работе сообщили онлайн-платформа Disney+, а также социальная сеть Facebook.

Напомним, что ранее Instagram грозились лишить лайков. Также ранее в Instagram появилась темная тема, мы рассказывали о том, как ее включить.

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Добавим, что ранее в Instagram начали бороться с недостоверной информацией. Пользователи смогут указать, что считают какую-либо публикацию некорректной, уточнив, что в ней приводится "недостоверная информация". Эта функция уже доступна пользователям в США.

Также мы сообщали, что Facebook изменится до неузнаваемости – Марк Цукерберг представил новый дизайн. А недавно глава Facebook придумал новый способ объединить миллиарды людей.

Смотрите также в сюжете о том, как выглядел Интернет в 90-х:

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Источник: ТАСС

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