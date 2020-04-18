Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,63
  1. Мировые новости
  2. США

За день число заразившихся коронавирусом в мире возросло почти на 83 тысячи

18 апреля, 02:57

Елена Кузьмич

Больше всего инфицированных и умерших в Европе

Количество инфицированных коронавирусом в мире возросло за последние сутки почти на 83 тыс. Количество подтвержденных летальных исходов увеличилось более чем на 8 тыс., что больше, чем днем ранее, сообщила в ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения.

17 апреля в мире были зарегистрированы 2 074 579 инфицированных и 139 378 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 82 967, а количество летальных исходов — на 8 493. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 050 871 и 93 480 случаев соответственно. За сутки число заразившихся там возросло на 37 778, а умерших — на 4 163.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности 743 607 человек, 33 028 умерли. По числу инфицированных за сутки — 36 486 — этот регион уступает Европе, умерших за последние 24 часа там также меньше — 2 783.

Реклама

В тренде
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 18 апреля и все подробности

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. По состоянию на 17 апреля там выявлены 127 595 инфицированных и 5 558 летальных исходов.

Как следует из опубликованной ВОЗ таблицы по странам, больше всего заболевших зарегистрировано в США — 632 781. Далее следуют Испания (182 816), Италия (168 941), Германия (133 830), Франция (107 778), Великобритания (103 093), Китай (84 149), Иран (77 995), Турция (74 193) и Бельгия (34 809).

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и признана ВОЗ пандемией.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

мир жертвы ВОЗ заражение коронавирус

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 18 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 18 апреля и все подробностиДругие страны
В ВОЗ прокомментировали нарастающую динамику смертей от коронавируса
В ВОЗ прокомментировали нарастающую динамику смертей от коронавирусаДругие страны
Цены на нефть рухнули до минимума за две недели
Цены на нефть рухнули до минимума за две неделиЭкономика
Вино литрами, пиво ящиками: американцы во время карантина скупают алкоголь
Вино литрами, пиво ящиками: американцы во время карантина скупают алкогольЭкономика
Самый серьезный кризис с 1930-х: в МВФ объяснили, что ждет мировую экономику
Самый серьезный кризис с 1930-х: в МВФ объяснили, что ждет мировую экономикуЭкономика
Больных COVID-19 в Нью-Йорке больше, чем во всей Испании: людей хоронят в общих могилах
Больных COVID-19 в Нью-Йорке больше, чем во всей Испании: людей хоронят в общих могилахСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...