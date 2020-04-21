За сутки число заразившихся коронавирусом на планете увеличилось более чем на 83 тысяч человек

Число подтвержденных летальных исходов увеличилось за 24 часа более чем на 5 тысяч

Число инфицированных новым коронавирусом возросло за последние сутки в мире более чем на 83 тысяч, что более чем на 10 тысяч больше, чем за предыдущий день. Число подтвержденных летальных исходов увеличилось за 24 часа более чем на 5 тысяч.

Об этом сообщается в ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения.

В мире зарегистрированы 2 397 216 инфицированных и 162 956 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 83 006, число летальных исходов — на 5 109. Больше всего инфицированных и умерших — в Европе: 1 187 184 и 106 342 соответственно. За сутки число заразившихся там возросло на 38 143, а умерших — на 2 756.

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В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности 893 119 человек, 42 686 умерли. По числу инфицированных (34 869) и умерших (2071) за сутки этот регион уступает Европе.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. По состоянию на 21 апреля в регионе выявлены 134 506 инфицированных и 5 685 летальных исходов.

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Больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 751 273. Далее следуют Испания (200 210), Италия (181 228), Германия (143 457), Великобритания (124 747), Франция (113 513), Турция (90 980), Китай (84 250), Иран (83 505) и Россия (52 763).

Напомним, что вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией.

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Заметим, что статистические данные ВОЗ учитывают только официальные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами.

Ранее сообщалось, что в Великобритании начинают испытание вакцины от коронавируса на людях.

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